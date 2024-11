Iltempo.it - Una tragica ipotesi sulla morte del 18enne per un proiettile alla testa

Erano due leinvestigative che ruotavano attornodi Arcangelo Correa. La prima era che ladel, trovato con un colpo di pistolaquesta mattina al centro di Napoli, fosse stata decisa dal clan Mazzarella, la cosca che domina gli affari nella zona del centro storico di Napoli. Una esecuzione per uno sgarro. La seconda, più suggestiva, è che invece fosse vittima della guerra tra bande e vittima della risposta all'omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne del rione Sanità ucciso con un colpo di pistola nella zona del Mercato durante un inseguimento. E invece, al momento, la pista più privilegiata porta ad un incontro tra amici e a un incidente durante la prova dell'arma, che forse di lì a poco sarebbe stata usata per un agguato. Questo emerge dall'interrogatorio di alcuni testimoni e in particolare da quello di due amici del giovane, uno dei quali cugino della vittima.