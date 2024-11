Ilrestodelcarlino.it - Una giornata per conoscere la Protezione civile

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

’La sicurezza al centro -della’ è il titolo dell’iniziativa in programma oggi dalle 10 alle 17 in Piazza IV Novembre a Vergato. L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, nell’ambito del progetto ’Più Sai Meno Rischi’, cofinanziato dal Bando Partecipazione 2023 della Regione, ha organizzato l’evento. La manifestazione mira a coinvolgere la cittadinanza perle attività dellae delle associazioni connesse, promuovendo una maggiore consapevolezza sui comportamenti da adottare e sulle modalità di intervento delle volontarie e dei volontari anche in momenti di ’pace’. Durante lasono previsti l’esposizione di mezzi operativi della, il montaggio dimostrativo di tende da campo utilizzate in situazioni di emergenza, dimostrazioni di interventi di primo soccorso, esposizione delle attrezzature e interventi dei Vigili del Fuoco.