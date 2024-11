Liberoquotidiano.it - "Un applauso ai ragazzi di Amsterdam". Milano choc: il coro dei Pro-Pal è diventato un caso

"Unaidi, che hanno dato una lezione". Dal megafono del corteo pro-Pal ala giustificazione del pogrom contro i tifosi israeliani aggrediti nella capitale dei Paesi Bassi. "Il vittimismo è una caratteristica del movimento sionista". Dal pubblico sono arrivati applausi e qualche fischio. Non è mancato neanche, sempre dal megafono, un attacco alla stampa: "Giornalisti vigliacchi". Sempre nello stesso corteo a sostegno della Palestina, sono stati esposti cartelli inneggianti a leader di Hamas. Tra i manifestanti, alcuni hanno sventolato fotografie di Yahya Sinwar, la mente dietro l'attacco del 7 ottobre ucciso proprio durante un raid di Tel Aviv. E poi i soliti slogan contro il popolo ebraico: "Stato terrorista" e gli incitamenti all'Intifada, come "Un sasso qua, un sasso là, un sasso per la libertà".