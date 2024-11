Secoloditalia.it - “Un Ace per il Ricerca”: Sinner testimonial dell’iniziativa di Intesa San Paolo nella lotta contro il cancro

Arrivato a Torino da numero 1 al mondo e pronto a scendere in campo all’Inalpi Arena, Jannikè tornato a visitare, per il secondo anno consecutivo, l’Istituto di Candiolo-IRCCS per promuovere l’iniziativa “Un Ace per la” diSan(Host partner delle Nitto ATP Finals) e Fondazione Piemontese per lasul.Il progetto prevede la donazione, da parte diSan, di 100 euro per ogni ace segnato dai campioni durante il torneo e di mille euro per quelli in finale, fino a un massimo di centomila euro contribuendo così a sostenere laoncologica.La visita del campione altoatesino è stata anche l’occasione per celebrare la consegna del “Microscopio Blu”, un importante strumento a scansione laser in grado di rivoluzionare la diagnosi oncologica, acquistato con i fondi raccolti durante la passata edizione.