Ultime Notizie Roma del 09-11-2024 ore 16 | 10

dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione sabato 9 novembre al microfono Giuliano fiori di domani delle rivelazioni su un presunto complotto iraniano per uccidere Donald Trump prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti poi ipotesi sventata veramente delleamericane di un tentativo di omicidio contro actually funzionari Intanto questa mattina si registra una nuova serie di Raid aerei dell’Esercito Italiano su Gaza City il bilancio e del meno con i civili 14 civili palestinesi morti e diversi feriti 5 Vittime sono Traduci a Gaza City dove le forze di difesa israeliane hanno attaccato la scuola usata come rifugio per gli sfollati secondo l’agenzia di stampa palestinese qua mentre nel sud della striscia sono state colpite tende occupate dagli sfollati i due ha chiesto alle forze unifil di limitare i propri movimenti nell’area Sud dei fiumi e in altre località del Libano meridionale vulnerabili agli attacchi militari secondo una fonte Gli avvertimenti potrebbero indicare un espansione dell’operazione di terra e Libano la cronaca torniamo in Italia Arcangelo corre a casa appena compiuto 18 anni è morto all’ospedale Pellegrini di Napoli dopo essere stato colpito da Uno sparo la testa le condizioni sono partito subito gravissime già al momento di ricavare la Chiara che avrebbe potuto perdere la vita il diciottenne della cugina di Luigi che fa 17 anni ucciso dalla Polizia il 4 ottobre 2020 durante una rapina a quanto si apprende i fatti oggi se n’è venuto in via dei Tribunali All’angolo con piazza Capuano verso le 5 del mattino un uomo si sarebbe avvicinato a Torre a sperando di un colpo alla testa per poi allontanarsi velocemente a squadra mobile Sta indagando Ad un agente sono impegnati anche nel presidiare il nosocomio per via dei moltissimi parenti che stanno affollando l’esterno in Olanda la città di Amsterdam è vietato le manifestazioni per tre giorni dopo le violenze avvenute Nella notte tra giovedì e venerdì contro i tifosi italiani che la tua vita olandesi hanno condannato come antisemite la CNN la polizia Ha dichiarato di aver avviato un’indagine sui diversi incidenti avvenuti dopo la partita di calcio di Europa League di giovedì sera tra il Maccabi Tel Aviv e la stato landese Ajax in chiusura la visita del capo dello Stato Sergio Mattarella a Pechino ha incontrato il premier li keqiang osservato che tra Italia e Cina l’interscambio nell’arco di 6 anni dal 2016 al 2022 è raddoppiato 28 miliardi a 74 nel 2022 una cifra rileva il presidente Mattarella ancora al di sotto del potenziale di qui l’auspicio di un equilibrio che gli investimenti cinesi in Italia possono Crescere velocemente era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa