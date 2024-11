Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-11-2024 ore 09:10

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ritrovato in ascolto dalla violazione da parte di Francesco Vitale in studio una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata nella zona di Montecilfone provincia di Campobasso a circa 20 km da Termoli della notizia la sala sismica dil’ipocentro è localizzato a circa 18 km di profondità non ti avrebberodi danni a persone o cose la politica punta una possibile deroga per i comuni alla stretta di turnover della pia prevista per il prossimo anno in manovra il governo lavoro infatti Le possibili modifiche della legge di bilancio sulle quali anche il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti non ha chiuso turnover ma anche Bitcoin controllori del MEF società partecipate Tre Ponti aperti intanto arriva ancora una volta attraverso un emendamento al Decreto collegato alla manovra in discussione in Senato la richiesta da parte di Forza Italia a firma di Claudio Lotito di uno scudo penale Prati Fiscali minori nei casi quali le conseguenze spiaggia regolarizzato Fratelli d’Italia propone invece un alleggerimento della tassazione sulle plusvalenze ottenute dalla vendita degli immobili che hanno beneficiato del superbonus 110 piani bengalesi arrivati al centro di Shanghai in Albania a bordo della nave Libra rientra nella categoria dei vulnerabili con i problemi sanitari nuovo Sara quindi portato in Italia Brindisi dalla stessa nave della Marina Militare cronaca tribunale di Palermo ha condannato i tre ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19 violentata in un cantiere abbandonato del Capoluogo a luglio del 2023 4 imputati sono stati condannati a 7 anni un quinto a 6 anni e 4 mesi il sesso a 4 anni 8 mesi a denunciare i carabinieri di Susy ripresi dal Maggiore degli imputati col cellulare è stata la vittima per la violenza è già stato condannato dal gruppo dei Minori a 8 anni e 8 mesi l’unico del branco che al momento dei fatti non aveva alcuna compiuto 18 un quindicenne è stato sottoposto a fermo dalla Procura per i minorenni di Lecce per trasporto detenzione di materiale esplodente accusato di aver portato a scuola per due volte il 30 e 31 ottobre 12 bombe carta 20 una potenzialità lesiva devastante letale capaci di compiere una strage le bombe carta erano nascoste nello zaino del ragazzino che doveva vendere i suoi coetanei in occasione di Halloween le indagini dei Carabinieri di ordini si sarebbero potuti innescare accidentalmente anche con la so la cenere della sigaretta o vicino a oggetti metallici ed è tutto Buona giornata e buon proseguimento di Ascona In collaborazione con Agenzia Italia Stampa