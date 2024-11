Imolaoggi.it - UE, il socialista francese Glucksmann: ‘Fitto non deve essere vicepresidente’

“Per quel che mi riguarda Raffaele Fitto nonvicepresidente della commissione Ue e per quel che so il mio gruppo non ha cambiato posizione a riguardo. E’ semplice: l’alleanza che ha sostenuto von der Leyen a luglio non include Ecr e quindi non c’è motivo di dargli una vicepresidenza”. Lo ha detto all’ANSA.