Ilgiorno.it - Treviolo, rimane incastrato in una macchina agricola: muore a 59 anni davanti alla madre

Un lavoratore agricolo di 59è morto a seguito di un infortunio avvenuto sabato mattina in un’azienda nella frazione Roncola del comune di, in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimastoin unrio per la lavorazione del mais. L’rme è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza intorno alle 10.30 e sul posto sono state inviante un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo, l’intervento di medici e infermieri non è bastato a salvare il lavoratore. All’incidente avrebbe assistito ladell’uomo, di 84, che dopo aver visto morire il figlio ha avuto un malore ed è stata soccorsa dagli operatori sanitari. Allertati anche vigili del fuoco, carabinieri e personale dell’Azienda per la tutela della salute di Bergamo.