Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-11-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità iniziamo con il trasporto pubblico vanno avanti le attività preliminari necessarie al prolungamento della linea C della metropolitana sino al Colosseo perché ha ragione Fino al 7 di dicembre le ultime corse dei treni dai capolinea partono rispettivamente alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni Poi ci sono i bus navetta sostitutivi sempre sulla linea ci resta al momento chiusa la stazione di Teano parliamo adesso di viabilità perché quella in arrivo sarà domenica ecologica la prima del periodo autunno-inverno/2025 lo stop alprivato domani sarà nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 17 alle 20:30 sono previste delle deroghe tra le altre per le auto a benzina euro 6 per quelle elettriche e ibride per le GPL e metano dalle 3 in poi è ancora per i motorini da Euro 2 in poi via libera anche alle moto Euro 3 e successive Dopo quella di domani 10 novembre sono previste altre quattro domeniche ecologiche tra dicembre e marzo tutti i dettagli l’elenco completo delle deroghe e la mappa della fascia verde sono su mobilita.