Traffico Roma del 09-11-2024 ore 13 | 30

proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggior traffico nel pomeriggio a partire dalle 15:30 È previsto un corteo che da piazza dell'esquilino raggiungerà per le 18:30 circa via dei Fori Imperiali passando per via Cavour e Largo Corrado Ricci chiusura al passaggio dei partecipanti e deviazioni per numerose linee bus nel quartiere Centocelle fino alla mezzanotte di domani 10 novembre sarà chiusa al traffico via dei Castani da Piazza dei Mirti e via degli Aceri Per lo svolgimento di un evento enogastronomico deviati anche qui diversi percorsi di linee bus vi anticipo che domani a Roma sarà domenica ecologica alla prima delle 5 programmate previsto lo stop della circolazione nella ZTL fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto la domenica ecologica Sara accompagnata da una serie di eventi che animeranno via dei Fori Imperiali dalle 10 alle 19 possibili disagi infine al trasporto ferroviario al bivio di Settebagni nel nodo di Roma nord per lavori fino a domani 10 novembre