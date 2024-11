Ilgiorno.it - Toshihiro Suzuki, erede dell’omonimo impero, visita la Ceriani

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Era già stato a Castellanza nel 2018 e ha deciso di tornarci in questi giorni, approfittando dell’Eicma, la Fiera del motociclo in svolgimento a Rho, per fare nuovamenteallaMoto che, evidentemente, deve aver guadagnato la sua fiducia., il 65enne amministratore delegato appunto di– il suo bisnonno, Michio, fondò la Casa giapponese e il Gruppo che oggi fattura circa 30 miliardi – si è presentato mercoledì alle porte della concessionaria gestita da Paoloe Rossella Tregnago. Unadi cortesia ma anche un’occasione per cercare nuovi spunti, ascoltando chi ha un contatto diretto e quotidiano con il variegato popolo dei motociclisti. "Per noi è stato un onore ospitarlo per qualche ora – spiega Paolone ha approfittato per fare domande sui modelli attuali e futuri, chiedendoci come fare per rendere più interessanti i veicoli in ogni segmento, come migliorare gli accessori richiesti, oppure quali modelli mancano nella gamma".