Lapresse.it - Tortona, cadavere in riva al Po

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Ildi un uomo non ancora identificato è stato ritrovato sulle sponde le fiume Po sotto a un ponte a Isola Sant’Antonio, in provincia di Alessandria. L’uomo è in età avanzata, secondo i primissimi rilievi dei carabinieri diche stanno conducendo le indagini. Sul posto al momento la sezione investigativa dell’Arma dei carabinieri, mentre è atteso l’arrivo del medico legale.