Feedpress.me - Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, il governo olandese verifica se è stato ignorato l'allarme da Israele

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

Ilsta indagando perre se siano stati ignorati i segnali d'provenienti dasu possibili attacchi aidel Maccabi Tel Aviv che poi effettivamente si sonoti da parte di gruppi di arabi e musulmani: lo ha scritto il ministro della Giustizia David van Weel in una lettera al Parlamento, come riferiscono i media. "È in corso un'indagine.