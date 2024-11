TENNIS: ATP FINALS, DOMANI SINNER-DE MINAUR

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 9 nov. (askanews) – Inizierà contro Alex Deil cammino alle Atpdi Jannik. Il n. 1 al mondo scenderà in campo domenica alle 20.30 contro l’australiano, battuto sette volte in altrettanti precedenti. L’azzurro tornerà poi in campo martedì contro Fritz o Medvedev (si incroceranno i vincenti dei primi due match e, nell’altra sfida, i due che hanno perso all’esordio). Questo il programma completo IL CALENDARIO DEL GRUPPO ILIE NASTASE Medvedev vs Fritz (Usa) – domenica ore 14(Ita) vs De(Aus) – domenica ore 20.30(Ita) vs Medvedev – TBD (martedì o giovedì) Fritz (Usa) vs De(Aus) – TBD (martedì o giovedì)(Ita) vs Fritz (Usa) – TBD (martedì o giovedì) Medvedev vs De(Aus) – TBD (martedì o giovedì) IL CALENDARIO DEL GRUPPO JOHN NEWCOMBE Alcaraz (Esp) vs Ruud (Nor) – lunedì ore 14 Zverev (Ger) vs Rublev – lunedì ore 20.