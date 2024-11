.com - Tale e Quale Show 2024, vince Verdiana, le sue parole di gioia

Leggi l'articolo completo su .com

la 14° edizione del programma, condotto da Carlo Contila 14° edizione del programma, condotto da Carlo Conti. La vittoria dell’artista rappresenta il coronamento di un percorso che l’ha vista per l’intera edizione in testa alla classifica generale.infatti ha ottenuto il maggior consenso possibile da parte del pubblico, oltre che dalla giuria, risultando ogni settimana la concorrente più votata sui social.Nel corso del programma,si è misurata nell’interpretazione di alcune icone femminili della scena musicale italiana e internazionale: Arisa, Celine Dion, Lady Gaga, Antonella Ruggiero, Mariah Carey, Cristina Aguilera, Anna Oxa e Mina.«Sono felicissima e grata di quest’esperienza che mi ha regalato grande energia ed entusiasmo, uno stimolo costante a dare tutta me stessa per cercare di interpretare al meglio non solo i brani, ma anche la personalità e l’attitudine di ogni artista.