Taekwondo: Davide Antonacci conquista il bronzo nell'ultima giornata degli Europei Cadetti

Si chiude con un’altra medaglia la missione della Nazionale italiana di, impegnata in questi giorni a Tirana per i Campionati2024. Nella categoria +65 kgha infattito un prezioso, redendosi artefice di un percorso emozionante.L’azzurrino nello specifico ha affrontato in semifinale il greco Grigorios Bozinis, match in cui è uscito di scena con il risultato di 1-2 (3-6, 5-4, 13-14). Un K.O che non fa male, in quanto ha permesso al rappresentante della compagine tricolore dire comunque un posto per il gradino più basso del podio.Da menzionare anche quanto fatto da Andreas Miserendino nella categoria -49 kg e da Andrea Gasbarre nella categoria -45 kg. Entrambi sono usciti ai quarti, puniti rispettivamente dal francese Boa Brange per 0-2 (4-7, 2-12) e da Kairsultan Zamaikhanov per 0-2 7-8, 12-15)Raffaelle Arrigo è invece uscito agli ottavi di finale della categoria +65 kg, perdendo lo scontro con il serbo Konstantin Zivanovic per 0-2 (11-12, 5-8).