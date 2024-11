Agrigentonotizie.it - Stop alla movida violenta e a furti e spaccio: ecco il progetto "San Leone sicura"

Leggi l'articolo completo su Agrigentonotizie.it

Un piano di controllo della frazione balneare per prevenire lama, anche, per contrastaredi droga ed episodi di microcriminalità. Sono queste le finalità del"Sanin sicurezza" che il Comune di Agrigento ha adottato in attesa di intercettare le risorse.