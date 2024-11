Quotidiano.net - Star Wars colpisce ancora: un’altra trilogia

Una nuovadiè in arrivo. Lucasfilm avrebbe trovato un accordo con Simon Kinberg per sviluppare tre nuovi film ispirati alle avventure spaziali create da George Lucas nel lontano 1977 in una galassia immaginaria governata "tanto tempo fa" dal tirannico Impero Galattico. Kinberg, che ha al suo attivo da sceneggiatore e produttore i kolossal X-Men, scriverà i tre copioni e produrrà i film assieme alla responsabile di Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Non è peraltro chiaro il soggetto della: si ipotizza un sequel in tre parti della Saga di Skywalker dopo che nel 2019- L’ascesa di Skywalker con Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver e Oscar Isaac ne aveva concluso i primi nove capitoli. Secondo Variety sarà invece una serie di Guerre stellari nuova di zecca, con personaggi ispirati in parte ai tre film che Lucasfilm ha annunciato l’anno scorso e che saranno diretti da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy, con uno dei tre sulle avventure di Rey (la Ridley) che tenta di costruire un nuovo Ordine Jedi.