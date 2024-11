Udinetoday.it - Staffetta Telethon, percorso nuovo di zecca per l'edizione numero 26

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la "24 per un’oraUdine" che, per la sua 26esima, farà nuovamente battere, all'insegna della solidarietà, il cuore della città. La manifestazione è prevista dalle 15 di sabato 30 novembre alla stessa ora di domenica 1.