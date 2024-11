Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 9 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e le WTA Finals, il rugby con l’esordio dell’Italia nelle Autumn Nations Series, il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A, il volley con la SuperLega, il volley femminile con la Serie A1, e tanto altro ancora.L’Italia del rugby inizierà il proprio cammino nelle Autumn Nations Series 2024: gli azzurri, guidati dal CT Gonzalo Quesada, affronteranno alle ore 18.40 l’Argentina nel match dei tre match innel mese di. Si giocherà ad Udine.Nonostante gli azzurri siano più in basso nel ranking rispetto ai sudamericani, il fattore campo favorevole all’Italia andrà a mitigare parzialmente il divario in classifica tra le due compagini: gli azzurri andranno a guadagnare terreno in graduatoria in caso di vittoria o di pareggio, cedendone soltanto in caso di sconfitta.