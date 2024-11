Liberoquotidiano.it - Spedizione punitiva a Torino: ecco il momento dell'aggressione, immagini forti

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

I carabinieri di Avigliana, in provincia di, hanno tratto in arresto due italiani di 44 anni e 31 anni perché gravemente indiziati di lesioni personali pluriaggravate in concorso e rapina pluriaggravata in concorso. A seguito di perquisizione domiciliare, a casa del più giovane, sono stati rinvenuti un coltello a serramanico, una riproduzione a salve di pistola Beretta priva di tappo rosso e gli indumenti utilizzati per compiere la. Entrambi sono stati accompagnati presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di. Il provvedimento scaturisce a seguito di denuncia disubita da un italiano del posto avvenuta il 9 settembre. La complessa attività investigativa, eseguita attraverso la visionedi videosorveglianza e alle analisi tecniche, ha permesso di identificare i due presunti malfattori.