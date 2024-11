Agi.it - Spari nel centro di Napoli, grave un diciottenne

AGI - Un ragazzo di 18 anni ferito è stato trasportato intorno alle 5 di questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di. Il, che è in gravi condizioni e in pericolo di vita, era stato ferito da colpi d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione, il ferimento è accaduto in zona Tribunali. Indaga la Squadra Mobile della polizia.