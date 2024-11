Feedpress.me - Sparatoria Napoli: 18enne in gravissime condizioni

Un ragazzo di 18 anni ferito è stato trasportato intorno alle 5 di questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di. Il giovane, incensurato, è stato colpito alla testa in via dei Tribunali a. Sono queste le prime ricostruzioni della Squadra mobile disullaavvenuta alle prime ore del giorno nel centro storico. Il ragazzo è ricoverato in gravi