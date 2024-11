Laverita.info - Sorrentino: «M’incuriosisce più la Chiesa di Gesù: l’ho ritratta trasgressiva, non corrotta»

Leggi l'articolo completo su Laverita.info

Il regista premio Oscar: «La critica su “Parthenope” non è stata benigna, il pubblico ha meno pregiudizi. E Greta Cool non è la Sofia Loren. L’interesse per la politica è calato».