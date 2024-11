Veronasera.it - Sorpreso mentre è ancora infilato nel finestrino dell'auto che sta svaligiando, 26enne finisce in manette

Leggi l'articolo completo su Veronasera.it

Lo avrebberoa rubare su un veicolo di alcuni visitatori arrivati in città per Fieracavalli. Sarebbero stati i militaria sezione carabinieri di polizia militare, dipendenti dal Comfoter di supporto a Verona presso "Palazzo Carli", a trarlo in arresto nel corso di un’attività di.