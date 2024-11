Firenzetoday.it - Sorpreso con 40 dosi di cocaina, arrestato 26enne

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNei giorni scorsi la Polizia di Stato haun cittadino albanese di 26 anni accusato di illecita detenzione di sostanza stupefacente.L’uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato San Giovanni in via Emilio Visconti.