Sorpreso con 20 mila euro di merce contraffatta arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato haper ricettazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi un 25enne originario del Gambia irregolare sul territorio nazionale. In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto numerose borse, portafogli e capi di abbigliamento di note griffe contraffatti per un valore di 20, 3 cellulari e 445, suddivisi in banconote di vario taglio, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.