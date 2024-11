Ilfoglio.it - Smettiamola con questi rigori al minimo tocco di mano

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Philippe Auclair ha due grandi difetti, è francese e scrive per il Guardian, ma dopo il rigore assegnato all’Inter in Champions League per un fallo dipiù improbabile di una vittoria d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti