Perugiatoday.it - Si schianta contro un palo della luce: soccorsi in azione

Incidente lungo la Tuderte, a Maiano di Spoleto, nella mattinata di sabato 9 novembre. Per cause in fase di accertamento un'auto si ètaun. Il conducente è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.