Modenatoday.it - Serie C | Carpi, al Cabassi c'è il Campobasso

Leggi l'articolo completo su Modenatoday.it

Pomeriggio d'altri tempi al "", con una domenica old style. Si gioca alle 15 (rarità pure questa) ed in casa dei biancorossi arriva il, la migliore matricola del campionato, più di 400 tifosi al seguito. Ragion per cui anche la tifoseria di casa è chiamata a fornire il sostegno.