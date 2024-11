Sequestrati 75 milioni di euro a un imprenditore | il blitz antimafia

Ilrestodelcarlino.it - Sequestrati 7,5 milioni di euro a un imprenditore: il blitz antimafia

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 9 novembre 2024 –porzioni di quattro immobili e 20 terreni che si trovano nelle province di Rimini e Pesaro-Urbino per un valore complessivo stimato di oltre 7e mezzo di. È quanto hanno fatto i finanzieri del comando provinciale di Rimini eseguendo un decreto di sequestro nei confronti di undi origine calabrese ma residente a Rimini, Erminio Pupa, di 66 anni in applicazione della normativa. Il provvedimento è stato emesso, su proposta del sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, Davide Ercolani, dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna che, in considerazione del profilo criminale, dell'esiguità dei redditi dichiarati e dell'evidente sproporzione rispetto al patrimonio, nel tempo, acquisito, ha ritenuto che Pupa (difeso dall'avvocato Tiziano Veltri) anche considerato socialmente pericoloso e per il tenore di vita sostenuto, potesse vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose.