Ilfoglio.it - “Senza Maradona sarei un semplice commerciante”. Parla Valerio Antonini, il vulcano di Trapani

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

L’asticella si alza. Anzi, non esiste: “Il miobasket può competere per lo scudetto. Qui e ora”. Da neopromossa. “Non significa nulla. Abbiamo comprato il meglio, spendendo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti