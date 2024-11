Ilpescara.it - Scontro fra automobile e monopattino in corso Vittorio Emanuele II: ferito un giovane

Leggi l'articolo completo su Ilpescara.it

Unè rimastonella tarda mattinata del 9 novembre a seguito di unofra. In base alle informazioni ricevute, il sinistro è avvenuto lungoII all'altezza dell'incrocio con via Venezia. Per motivi da chiarire, una vettura.