Ilfattoquotidiano.it - Scontri tra ultras di Torino e Juventus nel giorno del derby: identificati 10 tifosi, un arresto

Neldeldella Mole, decine didele dellasono stati protagonisti di una rissa con cinture e bastoni nella zona della Gran Madre, nel cuore della movida, resa ancora più intensa in queste giornate che precedono l’avvio delle Atp Finals, che stanno portando in cittàe turisti. La polizia intervenuta ha identificato dieci persone e arrestato uno degli ultrà. Isi sono dati appuntamento, come già negli scorsi anni era avvenuto nella vicina piazza Vittorio Veneto prima della stracittadina, e si sono misurati in un centinaio a colpi di bastoni e di cinghie. Tutti vestiti di nero, le riprese di quanto accaduto stanno circolando sui social.Glisono avvenuti intorno all’una e la polizia sta vagliando le posizioni della decina di persone bloccate durante il fuggi fuggi che si è creato all’arrivo delle prime volanti della polizia della questura torinese.