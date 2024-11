Bresciatoday.it - Scivola sull'erba umida: morto alpinista di Gavardo

Unata fatale durante una discesa in montagna: ècosì, questo pomeriggio, un escursionista bresciano di 71 anni. L'uomo, residente a, si trovava in val di Breguzzo, in provincia di Trento. Secondo le prime informazioni, stava scendendo da Cima Agosta verso Malga D'Arnò.