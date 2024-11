Sci Alpino arriva la svolta della FIS | airbag obbligatori per gli atleti delle discipline veloci

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

per tutti gliche gareggeranno nelledità dello scia partire dalla stagione 2024/25. A pochi giorni di distanza dalla morte di Matilde Lorenzi (leggi qui), cha ha riacceso il dibattito su questo dispositivo di sicurezza,laFederazione internazionale di Sci.In una riunione in videoconferenza, il Consiglio Fis ha approvato l’età degliche finora erano soltanto facoltativi e consigliati: dovranno indossarlie atlete impegnati nelle, superG e discesa. La National Ski Association può concedere eccezioni nel caso in cui l’non sia adatto all’atleta e ne limiti i movimenti in modo non sicuro.“Per la FIS, la sicurezza degliviene prima di tutto e non è negoziabile”, afferma il Segretario generaleFIS Michel Vion.