Liberoquotidiano.it - Schillaci: "Per Ssn sostenibile sforzi su prevenzione e screening"

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - "Le società scientifiche, a cominciare dall'Aiom, svolgono un ruolo insostituibile nella lotta ai tumori, che è una battaglia comune e una priorità del ministero della Salute. Non a caso l'approvazione e l'iniziale finanziamento del Piano oncologico nazionale sono stati fra i primi interventi che ho firmato come ministro. Qui voglio confermare il mio massimo e costante impegno su questi temi". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schullaci, intervendo al XXVI Congresso nazionale dell'Associazione italiana oncologia medica (Aiom) a Roma. "Viviamo in un tempo di grandi cambiamenti e opportunità. Grazie ai risultati della ricerca, abbiamo a disposizione strumenti e cure fino a ieri inimmaginabili - ha sottolineato- E' aumentata la sopravvivenza e anche durante la malattia si vive meglio.