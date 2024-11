Casertanews.it - Sara Kowalczyk porta Aversa sul tetto del mondo della spada: a Fujairah è medaglia d'oro

vince lad’oro nella Coppa deldifemminile a, negli Emirati Arabi. La spadistana ha battuto in finale la connazionale Giulia Rizzi, campionessa olimpica, in un accesissimo derby azzurro che ha visto la 23enne imporsi sula friulana per 15 a 10.