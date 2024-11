Romarubate borse in boutique Valentino

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

12.36 Furto nella notte nelladi, in pieno centro di Roma. I ladri si sono introdotti nel negozio e hanno portato viada scaffali e cassetti,per un valore di 140 mila euro Il furto è stato scoperto dai vigilantes, che hanno chiamato la Polizia. Qualche giorno fadi Fendi, del valore di 40 mila euro, erano state portate via in casa di una dipendente, sempre a Roma.