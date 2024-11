Calciomercato.it - Roma, Juric scatenato: “Squadra senza anima. Non devo essere io a fare un passo indietro”

Le dichiarazioni del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro il Bologna: il croato non risparmia nessuno dopo la brutta prestazione in BelgioE’ giornata di vigilia per ladi Ivan. Domani i giallorossi affronteranno il Bologna di Vincenzo Italiano, per la dodicesima giornata di Serie A.DIRETTA-Bologna, la conferenza di Ivan: seguila LIVEIl tecnico presenta così la sfida contro i rossoblù in conferenza stampa, più piccato del solito erisparmiare in primis lama anche i singoli calciatori.Lei è stato chiamato in una situazione emergenziale: fino a questo momento non ha trovato la soluzione o è severo dirlo? “Non è severo. Ci sono tratti o segnali di positività, ma poi dopo un po’ diventa una cosa che non mi piace. Fino ad ora sono d’accordo assolutamente”.