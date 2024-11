Roma domani è domenica ecologica | blocco auto nella Fascia Verde

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dariprendono le domeniche ecologiche a. Come previsto dal calendario 2024-2025 approvato dalla Giunta capitolina, scatta il relativodella circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico’. In occasione dellasi è voluto creare un evento cittadino che si svolgerà lungo Via dei Fori Imperiali dalle .