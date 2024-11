Triesteprima.it - Rissa tra stranieri in piazza Goldoni: un ferito

Leggi l'articolo completo su Triesteprima.it

TRIESTE - Unatrasi è consumata ieri sera, venerdì 8 novembre, in, davanti al Mc Donald’s. Come riporta Il Piccolo, nella colluttazione è rimastoun uomo, che è stato portato all’ospedale di Cattinara dal 118. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la.