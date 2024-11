Ilpiacenza.it - «Rispettando la dignità degli altri impareremo a rispettare la nostra»

Si è svolta nella mattinata del 9 novembre nell'area verde di via Santa Franca intitolata a "Giardino della Libertà", la cerimonia istituzionale che, nel 35simo anniversario della caduta del Muro di Berlino, celebra il Giorno della Libertà.«La storia non è finita quel 9 novembre 1989, come.