Pisatoday.it - Ricerca, con 'Vital' arriva un gemello virtuale per cure personalizzate: c'è anche l'Università

Leggi l'articolo completo su Pisatoday.it

E' ai nastri di partenza il progetto europeo '- Virtual Twins as Tools for Personalised Clinical Care', che vede tra i suoi partner, come unico ateneo italiano, l’di Pisa. Coordinato dall’di Gent, '' ha come obiettivo quello di realizzare, nei prossimi cinque anni.