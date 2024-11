Ilrestodelcarlino.it - Reggio pronto a esultare. Playoff in tasca se vince

Trasferta campana per il Circolo TennisEmilia, che chiude la regular season di Serie A2 maschile facendo visita domani alle 10 al Tennis Club Vomero. Nella penultima giornata, siccome il team cittadino riposerà nel turno conclusivo, Sansone e compagni affrontano la penultima della classe guardando tutte le rivali dall’alto e hanno una certezza: se ottengono la vittoria, sono certi di un posto neiperché Padova, quarta a 3 lunghezze, non riuscirebbe più a raggiungerli e otterrebbero la sicurezza di giocare il primo turno deiin casa. Nelle fila campane occhio ai 2.2 Martinez e Caparco, quest’ultimo "vivaio" al pari di La Cava; tra i cittadini sarà in campo il francese Tatlot, uno dei punti di forza del team capitanato dal maestro Ottolini, oltre all’imbattuto Guerrieri: quest’ultimo ha dimostrato l’ottimo momento di forma nonostante la sconfitta in finale all’ITF di Selva di Val Gardena al cospetto di Giovanni Oradini, capace di annullare 4 match point al tennista correggese prima di imporsi 2-6, 6-3, 7-6.