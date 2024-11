Liberoquotidiano.it - "Questo sarà l'ultimo sciopero". Salvini, pugno di ferro su Landini: cosa accadrà

Mentre a Roma davanti al ministero delle Infrastrutture Maurizioarringa la folla di lavoratori in, a Bologna Matteoattacca il segretario della Cgil. Perché invocare la «rivolta sociale» contro il governo, come ha ribadito anche ieri il leader maximo del sindacalismo italiano, non è certo unada nulla. «Per me le parole vanno estremamente pesate. È pericoloso un signore che dice di rappresentare milioni di italiani che invita alla rivolta sociale, perché se domani a Bologna succede qualchi paga i danni?» si chiede il ministro delle Infrastrutture, nel capoluogo emiliano per presentare i candidati della Lega alle elezioni regionali del 17-18 novembre. (.)Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Michele Zaccardi