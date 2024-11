Quei due tr****o dietro la tenda Grande Fratello Shaila e Lorenzo non resistono e scoppia la passione Gli altri e il pubblico scioccati

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Alnon c’è pace per la coppia formata daGatta eSpolverato: sono di nuovo loro i protagonisti dell’ultimo caso all’interno della Casa più spiata d’Italia. E anche stavolta, c’è chi grida allo scandalo.sono protagonisti di un nuovo video diventato virale in rete.Le immagini risalgono alla scorsa notte e, ancora una volta, hanno sollevato un polverone Sebbene non si veda molto, si intuisce chiaramente cosa stia accadendo. I due erano già stati ripresi nei giorni scorsi per le effusioni appassionate scambiate in. “Di sicuro c’ètra di loro”, aveva commentato Beatrice Luzzi, che però li ha anche accusati di “esibizionismo esasperato”. Alfonso Signorini, dal canto suo, è stato altrettanto critico, ricordando ai concorrenti che all’interno della casa esistono zone non coperte dalle telecamere, dove potrebbero appartarsi senza dare spettacolo.