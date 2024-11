Salernotoday.it - Quattordicesimo anniversario della Dieta Mediterranea come Patrimonio Unesco: gli eventi a Portici, Pollica e New York

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

, New: è il viaggio in tre tappe per presentare lanon più e soltantoregime alimentare, ma modello di sviluppo per i territori.È questo l’obiettivo del Summit Globale “n Diet s the future - A journey on fertility, longevity, and.