Lalucedimaria.it - Preghiera del 9 novembre alla Mater Domini: consegna un messaggio alla veggente

Leggi l'articolo completo su Lalucedimaria.it

Lasi manifesta a una donna, che in un primo momento tiene per sé l’accaduto, temendo di non essere creduta, ma una serie di avvenimenti la inducono a rivelare tutto. Laquale Maria ha fatto la rivelazione, viene schernita dgente e perde non solo di credibilità ma addirittura la vista. . L'articolodel 9unproviene da La Luce di Maria.