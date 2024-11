Ilrestodelcarlino.it - Prede ’nascoste’, cacciatore sanzionato. Lui presenta ricorso:: "La penna era rotta"

Multato per non aver registrato la selvaggina sul suo tesserino venatorio. A ’impallinare’ il, un 68enne di Santarcangelo, erano state le guardie giurate venatorie volontarie il 29 settembre. L’uomo aveva omesso di annotare sul tesserino 5 colombacci e 8 tortore dal collare (una specie in deroga). Le due violazioni gli erano costate multe per 154 e 300 euro. Lui ha fattoalla Provincia (l’ente competente) sostenendo che l’omissione era dovuta al fatto che "lanon scriveva più" e non ne aveva altre. La Provincia non gli ha creduto, ma ha fatto lo sconto, accettando così la richiesta deldi fargli pagare solo una delle multe, quella più salata da 300 euro. Peccato che l’uomo ancora non abbia saldato: la Provincia gli ha spedito l’ingiunzione di pagamento.